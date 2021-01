Botman, niente accordo col Liverpool | Milan alla finestra

Oltre al Milan e all’Inter, il difensore olandese piace molto anche al Liverpool. La notizia di un accordo tra gli inglesi e il Lille non ha però fondamenta

Sven Botman, difensore centrale del Lille, piace molto sia al Milan che all’Inter. Ma negli ultimi giorni sembra si sia inserito in maniera prepotente il Liverpool nella pista per l’olandese. Jurgen Klopp, orfano di Virgil van Dijk ha bisogno di un rinforzo in difesa. Molte voci avevano dato ormai per concluso l’affare tra gli inglesi e il Lille per Sven Botman.

Ma i nostri colleghi di calciomercato.it hanno smentito la notizia. Secondo le informazioni da loro raccolte, il giovane difensore non è pronto ad approdare al Liverpool, almeno per adesso. Il club inglese ha probabilmente sondato il terreno per il cartellino di Botman, che vale all’incirca 30 mln di euro.

Ma non vi è nessun affare all’orizzonte. il 20enne ex Ajax rimane nel mirino del Milan e delle altre pretendenti.