Calciomercato Milan – Ceccarini: “Non escludo un colpo dal Liverpool”

Nel suo editoriale di TMW, Ceccherini ha parlato del calciomercato del Milan di gennaio. Tanti i nomi fatti, tra cui uno nuovo per l’attacco

Il Milan è alla ricerca dei rinforzi per gennaio. Servono almeno tre acquisti che diano forza e fiato alla squadra. Il vortice del calciomercato ha attratto tantissimi nomi, ma quelli più caldi sono ormai pochi. Mancano meno di 2 giorni all’apertura del mercato, ed è ora di fare sul serio.

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, si è lasciato andare ad una lunga analisi del futuro mercato rossonero. L’esperto d’acquisti e cessioni ha aggiunto un nome per l’attacco di Pioli, che rispetto a tutti gli altri è stato meno quotato. Andando per raparti, ecco le parole di Ceccherini: “Il Milan sta lavorando forte per chiudere l’affare Simakan. L’alternativa rimane Kabak dallo Schalke 04, ma i rossoneri sono attenti su eventuali occasioni che si potrebbero palesare“.

Riguardo al centrocampo: “La Ligue 1 è un campionato che viene osservato con grande attenzione. Il Milan sta seguendo infatti da tempo Soumaré del Lille (potrebbe magari spuntare un prestito last minute a fine mese) ma nel mirino c’è anche Khéphren Thuram, 19enne del Nizza“.

Sul possibile vice Ibrahimovic, Ceccherini ha messo in conto un colpo dall’Inghilterra: “Non ci sono grandi novità. Da non escludere definitivamente Origi, in uscita dal Liverpool“.