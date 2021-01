Il Milan lancia #tapandmove, una serie di contenuti e challenge su TikTok assieme a Skrill, global partner, che vedrà sfidare i tifosi rossoneri fino al giorno dell’epifania.

Il club di Via Aldo Rossi continua la sua campagna social alla conquista dei più giovani, e non, con la campagna #tapandmove. Il Milan, assieme al global partner Skrill, sfrutterà la piattaforma social TikTok per far sfidare i propri tifosi in divertenti challenge. L’Evento terminerà il 6 gennaio con lo Skrill Day in occasione di Milan-Juventus.

I fan potranno mandare i loro video utilizzando l’hastand #skrillday e sfidare utenti, giocatori e leggende rossonere sul popolare social cinese.

I premi della #tapandmove challenge del Milan su TikTok

Il Milan ha avviato da tempo una campagna social aggressiva, specie con l’approdo rossonero su Twitch. Lo Skrill Day partirà il 6 gennaio, in occasione del big match tra i rossoneri e la Juventus. Gli utenti potranno postare i propri video con l’hastag #skrillday e partecipare all’estrazione di meravigliosi premi. Tra i presenti offerti dalla società rossonera non mancheranno le maglie dei propri campioni autografate, oltre a Gift Box offerte da Skrill. Saranno inoltre aggiudicabili voucher sconto per i negozi fisici e online del Milan e confezioni esclusive brandizzate Milan di EA Sports Fifa 21.