Benevento-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Kjaer perfetto, Leao come Ibra

Le pagelle di Benevento-Milan. I rossoneri portano a casa tre punti importanti nonostante l’uomo in meno per quasi tutta la partita.

Parte forte il Milan con Rebic che, al quarto d’ora di partita, si conquista il rigore: Kessie lo realizza senza problemi ed è 1-0. Episodio chiave, per questa e per la prossima partita – contro la Juve -, avviene a metà primo tempo: intervento scomposto, ma non cattivo, di Tonali su Improta; l’arbitro Pasqua, dopo un consulto al VAR, lo espelle. Salterà quindi la Juventus. Il Benevento prende coraggio e iniziare a creare qualche occasione: Donnarumma è decisivo su Caprari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-0.

La ripresa inizia bene per il Milan che, al 54′, trova il raddoppio con un gol pazzesco di Rafael Leao: anticipa il portiere in uscita e da posizione defilata, con un dolce pallonetto, trova la rete. “Alla Ibrahimovic“, come l’hanno definita i telecronisti di Sky Sport. Il Benevento torna a spingere, ma Lapadula deve fare i conti con un Donnarumma ancora splendido. Il Milan conquista tre punti importanti nonostante l’uomo in meno.

Benevento-Milan, le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 6,5 – Intervento decisivo nel primo tempo su Caprari. Al 70′ una grande parata su Lapadula.

Calabria 6,5 – Ad inizio partita rischia di mandare in porta Caprari, ma poi non si scompone e torna a fare la sua partita, ordinata e pulita. Certezza (dall’81’ Conti sv).

Kjaer 7 – Un rientro fondamentale il suo e si vede. Posizionamento perfetto, scelte sempre corrette nei tempi e nei modi. L’Ibrahimovic della difesa è tornato! (dall’81’ Kalulu sv).

Romagnoli 6,5 – Ritrova Kjaer, ma il suo apporto è sempre lo stesso: al posto giusto al momento giusto. Sempre.

Dalot 6 – In avanti si vede poco ma compensa con una buonissima partita difensiva. Da uno con le sue qualità però ci si aspetta di più anche in avanti.

Tonali 5 – Un intervento non cattivo ma scomposto. L’errore avviene qualche secondo prima del fallo, quando sbaglia il controllo che lo costringe a rimediare – nel modo sbagliato.

Kessie 6,5 – Segna il primo gol di questo 2021 del Milan, e lo fa con un rigore da far vedere nelle scuole calcio. Poi la partita è la solita, di forza e di intelligenza, soprattutto con l’uomo in meno. Nel finale rischia anche la doppietta ma il palo gli dice no.

Brahim Diaz sv (dal 27′ Krunic 5,5 – In quel ruolo fa fatica, lo ribadiamo ancora. Contro la Lazio aveva fatto benino, qui invece fa un disastro commettendo il fallo da rigore per il Benevento – ma per fortuna Caprari sbaglia. Il bosniaco comunque, nel suo piccolo, si rende utile alla causa con corsa e sacrificio. Sarà titolare contro la Juve).

Calhanoglu 6,5 – Pendolo costante fra centrocampo e attacco, pericolo costante per il Benevento quando porta palla e punta l’avversario. Prende anche un palo pieno.

Leao 7 – Si accende dal nulla, come sempre. Un primo tempo anonimo, inizia la ripresa con una rete da campione assoluto. Inizia poi a fare ciò che sa fare meglio: i compagni gli danno la palla, lui non la perde mai. Con un uomo in meno e un risultato a favore, non c’è cosa migliore che un centravanti possa fare.

Rebic 6 – Si muove tantissimo e si procura il rigore che porta al gol di Kessie (dal 70′ Castillejo 6 – Entra bene in campo con un buon lavoro in fase di non possesso. Bravo anche dal punto di vista tecnico a non buttare via la palla e a gestirla bene).

Il tabellino di Benevento-Milan

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ioniță; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Lucatelli, Manfredini; Foulon, Pastina; Basit, Dabo, Del Pinto, Improta, Tello; Di Serio, Moncini, Sau.

All.: F. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Díaz, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio; Castillejo, Frigerio, Hauge, Krunić; Colombo, Maldini.

All.: Pioli.

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 16′ rig. Kessie, 54′ Leao