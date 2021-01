Milan, concorrenza per il centrocampista: lo vuole il Manchester United

Anche il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è sulle tracce di Soumare. Il centrocampista è da tempo nel mirino del Milan

E’ ancora viva la pista che porta a Boubakary Soumaré. Il centrocampista del Lille è da tempo sul taccuino della dirigenza del Milan: il suo profilo è ritenuto idoneo per rafforzare un reparto, che nelle ultime partite si mostrato un po’ in difficoltà per via dell’infortunio di Bennacer e delle squalifiche che a turno hanno prima fermato Kessie e poi Tonali.

Krunic ha dato prova, anche ieri, di non essere adatto a disimpegnarsi nel ruolo di mediano davanti la difesa. Serve un rinforzo, che molto probabilmente arriverà dalla Francia. In questi giorni si è fatto il nome di Meite del Torino, in un possibile scambio con il bosniaco, ma soprattutto di Koné del Tolosa e come detto di Soumaré.

Insidia inglese

Sul talento classe 1999 del Lille, però, non c’è solo il Milan. Il calciatore, infatti, piace – come riporta The Sun – anche al Manchester United, che deve fare i conti con il sempre più probabile addio di Pogba, intenzionato a lasciare l’Inghilterra. Ancora un’insidia britannica, dunque, per il calciomercato del Milan.