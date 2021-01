Bergomi elogia il Milan: “Favorita per lo Scudetto, è più forte dell’Inter”

Beppe Bergomi esalta il Milan e getta ombre sull’Inter. A far clamore, aldilà delle affermazioni, è che lo “Zio” sia stato per quattro lustri una bandiera nerazzurra, facendo piombare su di sé alcune critiche dai supporter interisti.

Beppe Bergomi, per venti stagioni colonna dell’Inter, indica i rossoneri come una delle favorite al titolo mettendola dinnanzi ai cugini interisti. Durante Sky Calciomercato – L’originale, Bergomi ha esaltato il Milan e anche alcuni singoli, Theo Hernandez e Kessie su tutti, sostenendo che la rosa rossonera sia più completa di quella nerazzurra.

Le parole di Bergomi sul Milan

Nel corso di Calciomercato – L’originale, Bergomi ha espresso ancora il suo elogio per il Milan: “Sin da subito il Milan ha fatto cose incredibili, è tra le favorite”. Ha dichiarato Bergomi dagli studi dell’emittente satellitare. “Ha una grande rosa, Theo Hernandez è velocissimo e nessuno ha uno come lui. Calabria sta giocando molto bene, è il giocatore che ha recuperato più palloni”.

Ma le parole più importanti Bergomi le esprime in merito a Franck Kessie: “Per me è il miglior centrocampista del campionato, è completo e forte tecnicamente”. Inoltre elogi anche per la trequarti: “Sono diversi, chi più rapido, chi più tecnico, si integrano alla perfezione con la punta e il gioco di Pioli”.

Stoccata all’Inter, che ha fatto insorgere i propri tifosi: “Sono forti, ma non sono la migliore rosa del campionato, per me sono il quarto organico del campionato”.