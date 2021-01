Juve, ultime di formazione: 4-4-2, gioca Demiral

A Sky Sport è stata prevista la possibile formazione della Juventus. Domani sera, contro il Milan, Pirlo potrebbe schierare un 4-4-2

Domani, a San Siro, si affronteranno zoppicanti Milan e Juventus. La squadra di Pioli, e non è una novità, conta diversi infortuni, oltre all’assenza per squalifica di Tonali. La Juventus, dopo la positività al Covid di Alex Sandro e Cuadrado, sta cercando una soluzione per occupare con qualità le ampiezze del campo.

I bianconeri, inoltre, saranno orfani di Alvaro Morata in attacco. Ecco, che Sky Sport ha fatto previsione della probabile formazione che scenderà in campo contro il Milan domani. Un 4-4-2 bianconero, con terzini Demiral e Danilo. Una bella sfida per il primo, che dovrebbe così adattarsi ad una nuova posizione. Qui, completa, la possibile formazione schierata da Pirlo secondo Sky Sport:

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.