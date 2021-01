Rummenigge su Tonali: “Il Bayern non lo ha mai cercato”

Intervistato ai microfoni di Tiki Taka, Rummenigge ha negato il presunto interesse del Bayern Monaco per Tonali. Ecco le sue parole

Karl-Heinz Rummenigge, ex calciatore e attuale amministratore delegato del Bayern Monaco, è stato intervistato ai microfoni di Tiki Taka. Durante la trasmissione sportiva italiana, tra i tanti temi toccati da Rummenigge, ha spiccato quello riguardante Sandro Tonali.

Tempo fa, l’8 rossonero era stato accostato al Bayern. Oggi, ci ha pensato il CEO tedesco a dissentire dalla notizia. Rummenigge ha infatti affermato che non c’è mai stato un interesse da parte della società di Monaco di Baviera per Tonali, ed ha spiegato anche il perchè:

“ No, non abbiamo parlato di Tonali. Penso che i giovani giocatori, per i primi anni della carriera, debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all’estero troppo presto, molti fanno difficoltà ad ambientarsi”.