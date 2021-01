Szoboszlai: “Lipsia scelta migliore per il mio futuro”

Dominik Szoboszlai ha parlato del suo recente approdo in casa Lipsia. Ecco le prime impressioni dell’ex obiettivo del Milan

È da poco entrato a far parte del club tedesco del Lipsia. Dominik Szoboszlai non ha dubbi, e afferma che la sua è stata la scelta migliore per il futuro. Le parole del trequartista sulla sua attuale situazione:

Leggi anche:

“Ho preso la decisione migliore per il futuro della mia carriera. A Salisburgo lo stile di gioco era molto simile, quindi spero che non sia necessario tanto tempo per integrarmi e giocare. Darò tutto me stesso per essere titolare il prima possibile, so di poter essere impiegato in diverse posizioni. Posso giocare come mediano, mezzala, trequartista o attaccante.”