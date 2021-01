Duarte, futuro segnato con l’arrivo di Simakan | La soluzione

Duarte destinato a lasciare il Milan, pronto a chiudere a breve per Simakan. L’ex Flamengo dovrebbe partire entro la fine di questo mercato.

Il Milan è in trattativa avanzata con lo Strasburgo per l’acquisto di Mohamed Simakan, è risaputo ormai. La dirigenza punta fortemente sul giovane difensore francese.

Nonostante le buone prove del sorprendente Pierre Kalulu, c’è la volontà di prendere un nuovo centrale. Stefano Pioli in organico ha anche Mateo Musacchio e Leo Duarte, però i due sudamericani sembrano essere ormai ai margini del progetto rossonero.

Musacchio e Duarte: il punto sul futuro

Recentemente l’agente di Musacchio ha espresso la volontà del giocatore di rimanere al Milan fino a fine stagione. Nonostante sia considerato una riserva, l’argentino dovrebbe restare fino al termine del contratto (scadenza giugno 2021).

Il quotidiano Tuttosport conferma che l’idea di Musacchio è quella di non lasciare Milanello nel corso della sessione invernale del calciomercato. Diverso il discorso per Duarte, che potrebbe essere ceduto con la formula del prestito. Una soluzione per consentirgli di giocare con continuità e poi valutare meglio il suo futuro.

In questa stagione solamente 3 presenze per l’ex Flamengo, che nella scorsa ne ha collezionate 6. Non si è ancora capito il suo valore, pertanto un trasferimento in prestito può rappresentare l’opzione ideale. Presto Paolo Maldini dovrebbe parlare con l’entourage del giocatore e trovare una soluzione. Il Milan ha investito circa 10 milioni di euro per Duarte, una spesa che non ha ripagato sul campo.