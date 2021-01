Chi è Frigerio, convocato per Milan-Juve: ruolo e caratteristiche

Pioli ha inserito anche Marco Frigerio tra i convocati di Milan-Juventus. Scopriamo chi è il giovane giocatore della squadra rossonera.

Emergenza a centrocampo per Stefano Pioli in Milan-Juventus. Il mister rossonero deve rinunciare a ben tre mediani su quattro: Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Rade Krunic.

L’unico giocatore di ruolo è Franck Kessie, che dovrebbe essere affiancato da uno tra Davide Calabria e Hakan Calhanoglu stasera. Per la panchina l’allenatore rossonero ha comunque deciso di portare Marco Frigerio, centrocampista della Primavera.

Milan, chi è Marco Frigerio

Frigerio è un giocatore classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dalla stagione 2018/2019 fa parte della Primavera rossonera, con la quale ha collezionato una cinquantina di presenze e tre gol. Alto 1,71 metri, può giocare sia da mezzala di un centrocampo a tre che interno in una mediana a due.

Il club rossonero crede in lui e a dicembre gli ha rinnovato il contratto fino a giugno 2023. Finora Frigerio non ha ancora esordito in Prima Squadra, però quella contro la Juventus è la terza convocazione consecutiva in Serie A. Sicuramente lavorare agli ordini di mister Pioli con giocatori più esperti lo aiuta nella crescita.