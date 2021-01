Non c’è solo il Milan su Kouadio Koné. Il centrocampista del Tolosa, obiettivo numero uno dei rossoneri, nel mirino dello United e non solo

Come raccontato nelle ultime ore è Kouadio Koné l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Il Milan è in continuo contatto con l’entourage del calciatore e con il Tolosa per riuscire a trovare un accordo.

I rossoneri vorrebbero portare Koné a Milanello già a gennaio viste le difficoltà di Krunic nel giocare come mediano ma soprattutto per anticipare la forte concorrenza. Il classe 2001 viene valutato circa 10 milioni di euro. Il Diavolo, invece, non vorrebbe andare oltre i 6.

Altre due squadre su Koné

Attenzione, però, come detto all’importante concorrenza. Come riportato da TransferMarkt sul calciatore si registra l’interessamento di Manchester United e Borussia Monchengladbach.

I tedeschi stanno pensando a Koné per sostituire Zakaria, finito nel mirino di City e Bayern Monaco.