Milan-Juve, rossoneri decimati: i convocati di Pioli

Il sito ufficiale rossonero ha reso nota la lista dei convocati di Pioli in vista di Milan-Juve. Con Krunic e Rebic positivi al Covid, il Milan è in grossa emergenza

Dopo la tegola dell’ultim’ora, Pioli dovrà fare a meno anche di Krunic e Rebic, risultati positivi al Covid. Il mister dovrà affidarsi quindi alle pedine rimaste, date le innumerevoli assenze.

La società ha comunicato la lista dei convocati del Milan in vista del match di stasera contro la Juve a San Siro. Le assenze sono davvero pesantissime, per questo i convocati dovranno dare il massimo e farsi trovare pronti ad ogni evenienza. Si prospetta una partita molto difficile, con la coperta rossonera diventata troppo corta. Ecco la lista dei convocati pubblicata sul canale Twitter della società:

📜 #MilanJuve 👊

Our squad for tonight’s clash 🔥

I rossoneri convocati per la supersfida 🔥#WeTheFire #SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/Defy6v3Znq

— AC Milan (@acmilan) January 6, 2021