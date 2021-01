Zazzaroni ridimensiona il Milan: “Squadra da quinto posto”

Zazzaroni ritiene che l’organico del Milan sia da quinto posto, anche se riconosce il lavoro fatto da Pioli per fare i risultati che vediamo da mesi.

Il Milan arriva allo scontro diretto contro la Juventus da primo della classifica, sorprendente. Se pensiamo a come era messa la squadra un anno fa, sono notevoli i miglioramenti effettuati.

C’è stato un processo di crescita da parte di tutti, dalla dirigenza alla squadra e passando per l’allenatore. Il primato in Serie A non è casuale, non è frutto di fortuna, ma il risultato di un grande lavoro svolto da parte di tutti i settori del club.

Leggi anche:

Zazzaroni commenta il Milan

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un intervento alla trasmissione Tutti Convocati su Radio24 ha detto chiaramente che ritiene l’organico del Milan non da prima quattro posizioni: «Se diciamo che il Milan è più forte di chi sta dietro diciamo una cazzata, se parliamo di forza della rosa sarebbe quinto. Il fatto che sia prima è perché Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Aveva un difetto di personalità, Ibrahimovic lo ha completato».

Zazzaroni ammette che il Milan è più penalizzato della Juventus dalle assenze nel big match di San Siro. Comunque la squadra “obbligata” a vincere è quella di Andrea Pirlo, mentre a quella di Stefano Pioli anche un pareggio potrebbe andare bene.

🎙️ #Zazzaroni: “Se diciamo che #Milan è più forte di chi sta dietro diciamo una cazzata, se parliamo di forza della rosa sarebbe quinto. Il fatto che sia prima è perchè #Pioli ha fatto un lavoro straordinario. Aveva un difetto di personalità, #Ibra lo ha completato” #MilanJuve — Tutti Convocati (@tutticonvocati) January 6, 2021