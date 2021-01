Milan-Juve, emergenza centrocampo | I tifosi trovano la soluzione!

Pioli ha solamente Kessie a disposizione come centrocampista puro in Milan-Juventus. I tifosi suggeriscono il giocatore da affiancargli.

Doppia tegola per Stefano Pioli nella giornata di Milan-Juventus. Infatti, l’allenatore rossonero ha perso sia Rade Krunic che Ante Rebic causa Covid-19.

La squadra doveva già rinunciare a Matteo Gabbia, Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimovic. Oggi si sono aggiunte altre due defezioni per coronavirus. L’emergenza c’è soprattutto a centrocampo, dove l’unico vero mediano disponibile è Franck Kessie.

Leggi anche:

Kalulu centrocampista in Milan-Juventus?

Chi affiancherà Kessie a centrocampo nel 4-2-3-1 di Pioli? Il nome più quotato è quello di Davide Calabria, che verrebbe avanzato dal suo abituale ruolo di terzino per giocare a centrocampo. Al suo posto uno tra Diogo Dalot e Andrea Conti.

Ma c’è anche l’ipotesi di un abbassamento di Hakan Calhanoglu dalla posizione di trequartista, dove andrebbe ad agire Brahim Diaz. Una soluzione che eviterebbe di toccare la difesa, ma che costringerebbe il turco a svolgere un compito molto diverso da quello svolto solitamente.

Una terza opzione la suggeriscono i tifosi: Pierre Kalulu. Su Twitter il suo nome è in tendenza proprio perché in molti vedrebbero bene l’utilizzo dell’ex Lione in mediana. C’è chi lo vede come una sorta di Marcel Desailly, che da difensore centrale fu spostato a centrocampo con buoni risultati negli anni Novanta.