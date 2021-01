Calciomercato Milan – Nuova offerta per Hauge | È una big tedesca

L’ottimo inizio di Jens Petter Hauge ha sorpreso piacevolmente tutti, attirando le attenzioni anche di altri club, tra cui il Bayer Leverkusen, che ha sondato il terreno trovando il muro della società.

Da oggetto misterioso a oggetto del desiderio: Jens Petter Hauge si è fatto notare con un eccellente inizio di stagione in maglia Milan. Non a caso alcuni club si sono fatti avanti, e come scrive TuttoSport le offerte arrivano dalla Bundesliga. Stando al giornale torinese, il Bayer Leverkusen ha sondato il terreno per l’esterno norvegese.

Immediato è arrivato il diniego della società di Via Aldo Rossi, che punta forte sul talento ex Bodo Glimt. Il classe 2000, in appena quattro mesi ha già triplicato il suo valore, trovando sempre più minuti.

I numeri di Hauge

Hauge, arrivato al Milan dopo lo scontro diretto tra i rossoneri e il Bodo Glimt, gara dove il norvegese ha siglato un gol e un assist, ha subito stupito. In appena 560 minuti in 15 gare ha già siglato 4 reti, 3 in Europa League dove ha anche siglato un assist.