Il Milan sta vedendo sfumare l’obiettivo Koné, pronto a trasferirsi in Germania. Ecco che i rossoneri potrebbero fiondarsi su altri profili

Il futuro di Kouadio Koné appare lontano dal Milan. Come raccontato in queste ore, il centrocampista classe 2001 è ormai ad un passo dal Borussia Mönchengladbach. I tedeschi hanno messo sul piatto dei tedeschi un’offerta decisamente migliore (9 milioni di euro) rispetto a quella dei rossoneri, che non sono andati oltre i 5 milioni più bonus.

Il centrocampista appare comunque una necessità per il Milan, che ha certamente altri profili sul taccuino sui quali puntare. Dalla lista non è mai stato depennato il nome di Soumare. I rapporti con il Lille, ottimi, potrebbero favorire la trattativa: servono comunque una 20ina di milioni di euro per strappare il centrocampista ai francesi.

Basic e Louza nel mirino

Come raccontato il mercato transalpino è tra i più seguiti. Attenzione dunque ad altre piste che potrebbero presto riaccendersi: ai rossoneri, infatti, continuano a piacere sia Toma Basic, classe 1996 del Bordeaux, e Imran Louza 21enne del Nantes.

Le valutazioni dei due centrocampisti è leggermente più bassa, 10/15 milioni di euro. I prossimi giorni serviranno a capire su chi si fionderà il Diavolo per rafforzare la propria mediana.