Sky – Ottimismo per Simakan: le ultime sul francese

C’è ancora ottimismo per Simakan. Il difensore continua a restare l’obiettivo numero uno per il Milan, che prova a ridurre la distanza con lo Strasburgo

Anche Gianluca Di Marzio – a Sky Sport – conferma che Kouadio Koné è ormai destinato a vestire la maglia del Borussia Moenchengladbach.

Il club tedesco ha presentato un’offerta decisamente migliore, di 9 milioni di euro, con la quale ha battuto la concorrenza dei rossoneri, che si erano fermati a 5+1.

Le ultime su Simakan

Continua ad esserci ottimismo invece per Mohamed Simakan. Nonostante le voci di giornata, con l’inserimento di altre squadre, i rossoneri restano in pole per il difensore classe 2000.

C’è ancora una piccola distanza tra le parti ma il Diavolo spera di riuscire a trovare a breve l’accordo definitivo. Il Milan può spingersi verso i 15 più bonus, sfiorando così i 18 complessivi. La richiesta dello Strasburgo resta, invece, di 20