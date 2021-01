Calciomercato Milan, scelto il futuro di Zaccagni: accordo trovato

Sarà al Napoli futuro di Mattia Zaccagni. Gli azzurri e il Verona avrebbero trovato un accordo per 14 milioni di euro

Niente Milan per Mattia Zaccagni. Il fantasista del Verona, vera rivelazione della squadra di Juric, non vestirà la maglia rossonera. Il calciatore, finito nel mirino dei grandi club, compreso il Diavolo, dopo una prima parte di stagione da urlo, è ad un passo dal Napoli.

La Repubblica non ha dubbi: Zaccagni a giugno sarà un nuovo calciatore dei campani. La trattativa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Un affare da circa 14 milioni di euro.

Occhi su Lovato

In casa Verona il Milan non guardava però solo a Zaccagni. Come raccontato in questi giorni al Diavolo piace anche Lovato. Il centrale ha una valutazione di 15-20 milioni di euro e potrebbe rafforzare il reparto difensivo con le partenze di Musacchio e Duarte.

Attenzione, inoltre, a Dimarco, che potrebbe rappresentare il perfetto vice Theo Hernandez.