Calciomercato Milan – “Vuole l’Italia”, nuova conferma | Colpo a zero!

L’agente FIFA conferma tutto: Thauvin vuole l’Italia e il Milan è in pole position. Maldini lo vuole subito, ma è più probabile l’arrivo a zero.

In questo calciomercato il Milan dovrà fare almeno due operazioni: un difensore e un centrocampista. Sono queste le priorità di Maldini, che intanto ha dovuto dire addio ad un obiettivo. Si tratta di Koné, passato al Borussia M’Gladbach quando sembrava destinato al rossonero. Il Tolosa ha preferito cederlo alla miglior offertente, e i soldi proposti dai tedeschi erano molti di più.

Intanto però si continua a monitorare la questione Florian Thauvin. In Francia si continua a parlare di un Milan in pole per il suo futuro: è in scandeza col Marsiglia, la rottura è totale e non rinnoverà. Se si potesse, Maldini lo porterebbe in rossonero fin da subito. Soprattutto in questa fase di emergenza, sarebbe davvero un colpo importante in ottica Champions. Difficile però che i francesi lo lascino andar via fin da subito; piuttosto, preferiscono tenerlo fino alla fine del contratto e poi lasciarlo andar via.

Damiani: “A Thauvin piace la Serie A”

E ora è arrivata una nuova conferma sulla voglia di Thauvin di venire in Italia. Le parole sono di Oscar Damiani, noto agente FIFA, il quale, intervenuto a Radio Marte, ha rivelato che il talento francese apprezza e non poco il nostro campionato. Ha qualche offerta anche dall’Inghilterra, ma in Premier League ci è già stato, al Newcastle, e adesso potrebbe essere tentato da una nuova esperienza. Il Milan è in pole, ma c’è anche il Napoli che ci sta apensando.