Milan, un club insiste per Musacchio | Altri due difensori in bilico

L’agente di Musacchio ha detto che l’ex Villarreal rimarrà al Milan fino a fine contratto, però una squadra della Serie A lo vuole davvero.

Il Milan è attivo nel calciomercato in entrata, sta cercando di prendere un difensore centrale e un centrocampista. Ma qualche giocatore potrebbe lasciare Milanello a gennaio 2021.

Un indiziato è Leo Duarte, ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Il Corriere dello Sport spiega che ci sono delle proposte per l’ex Flamengo, che in prestito o a titolo definitivo potrebbe tornare in Brasile. Ci sono richieste pure per Andrea Conti, in particolare da squadre italiane. Ma nonostante sia oggi una riserva, non è detto che parta.

Calciomercato Milan, il Genoa vuole Musacchio

Tra i calciatori che il Milan è disponibile a cedere c’è anche Mateo Musacchio. Il centrale argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ed è ultimo nelle gerarchie di Pioli. Un addio anticipato è la soluzione migliore per tutti.

L’agente recentemente ha dichiarato che Musacchio rimarrà fino al termine della stagione, però non dobbiamo escludere colpi di scena. Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa vuole l’ex Villarreal per rinforzare la difesa. Bisognerà vedere se il club ligure formulerà un’offerta in grado di convincere il giocatore a lasciare subito il Milan.

Il Genoa è molto interessato anche un ex rossonero come Sokratis Papastathopoulos, che ha già indossato la maglia rossoblu in passato e che dovrebbe lasciare l’Arsenal in questo gennaio. Pure il suo contratto scade a giugno 2021 e il greco non rientra nei piani di Mikel Arteta, tecnico dei Gunners.