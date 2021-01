Thauvin, nuove conferme dalla Francia | Niente rinnovo!

Thauvin non vuole rinnovare e lascerà quindi il Marsiglia a parametro zero. Sono arrivate nuove conferme dalla Francia su questa possibilità.

Florian Thauvin è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, non è più una novità. Paolo Maldini, in una recente intervista sul finire del 2020, ha confermato l’interesse nei suoi confronti. Perfetto per il modulo di Stefano Pioli, è una bella occasione di mercato perché si libera a zero ed è un calciatore d’esperienza ma non troppo in là con l’età. Inoltre, dal punto di vista economico non percepisce cifre enormi. Insomma, il pacchetto è completo e c’è tutto per fare un ottimo colpo.

Il Marsiglia è da più di un anno che sta provando a convincerlo a rinnovare. Addirittura, non troppe settimane fa, si parlava di un’offerta molto importante dal punto di vista economico pur di non perderlo a zero. Chiaramente per una società perdere a zero un calciatore come lui, che potrebbe esser venduto a 20-25 milioni, è un duro colpo. Ecco perché il club ha provato in tutti i modi ad evitarlo, ma a quanto pare non accadrà.

Thauvin non rinnova e aspetta il Milan

Infatti Telefoot di recente ha proprio confermato la volontà di Thauvin di non rinnovare. Resterà comunque in Francia fino al termine dell’anno e, da professionista qual è, darà il massimo fino all’ultimo. Dopodiché per lui comincerà una nuova avventura: il Milan è una delle opzioni più concrete, anche perché l’Italia e la Serie A piacciono e non poco al calciatore. Il Napoli pure ha fatto un pensiero, ma i rossoneri sembrano quelli più avanti. Ma c’è ancora tanto tempo da qui all’estate e tutto può succedere. Se Maldini lo vuole sul serio, dovrà fare di tutto per strappare l’accordo il prima possibile.