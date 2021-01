Musacchio è considerato cedibile dal Milan. Sulle sue tracce non c’è solo il Genoa. Anche una squadra della Premier League pensa all’ex Villarreal.

Mateo Musacchio ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non gli verrà rinnovato. Non rientra nel progetto del Milan, che vorrebbe cederlo già in questa finestra invernale del calciomercato.

Nonostante l’argentino sia completamente fuori dai piani di Stefano Pioli, il suo agente ha rivelato che l’ex Villarreal rimarrà a Milanello fino al termine della stagione. Scelta discutibile, considerando il suo status in squadra.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Genoa e Liverpool su Musacchio

Dalla Spagna il portale Todofichajes.com conferma che il Genoa rimane molto interessato a Musacchio. La formazione di Davide Ballardini cerca un rinforzo di esperienza in difesa e l’argentino piace parecchio.

Ma la novità dell’ultima ora arriva dall’Inghilterra. Infatti, il tabloid Daily Mail spiega che sulle tracce di Musacchio c’è anche il Liverpool. A Jurgen Klopp serve un nuovo difensore centrale e viene preso in considerazione anche un altro calciatore della Serie A: Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto col Napoli. In lista pure Fabian Schar, Aleksandar Dragovic e Aissa Mandi.

Visti gli infortuni di Van Dijk e Joe Gomez, l’allenatore dei Reds necessita di un innesto nel reparto difensivo. Sicuramente sorprende il fatto che il Liverpool pensi a un centrale come Musacchio che non gioca da mesi, vedremo se ci sarà un’offerta concreta nei prossimi giorni.

Una chiamata di Klopp farebbe cambiare idea all’argentino e al suo agente, finora decisi sulla permanenza al Milan. Una piazza come Liverpool fa gola a tanti giocatori.