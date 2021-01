Dalot, dubbi sul riscatto | Nuovo prestito dal Real Madrid?

La stampa spagnola propone un nome intrigante per la difesa del Milan in vista della prossima sessione estiva di mercato.

L’attenzione dei dirigenti del Milan è ovviamente focalizzata sul mercato di riparazione, in particolare su due possibili colpi in entrata.

I rossoneri hanno bisogno di un difensore centrale e di un mediano, per completare la rosa di Stefano Pioli. Ma un occhio è già aperto verso la prossima sessione estiva.

In prospettiva futura il Milan potrebbe sferrare un colpo sulle corsie laterali di difesa. Diogo Dalot non ha convinto finora ed è probabile che a fine stagione torni a Manchester.

Sorgono dubbi sul riscatto del terzino portoghese, che dopo una brillante partenza ha fallito alcune occasioni importanti con la maglia del Milan.

Milan, via Conti e Dalot: arriva un terzino spagnolo

Il Milan in estate rischia dunque di avere una sorta di buco sulla fascia destra. Dalot come detto potrebbe tornare in Inghilterra, mentre Andrea Conti è pronto a lasciare il club già in questo mercato di riparazione.

A Pioli servirebbe un terzino in più nelle rotazioni, preferibilmente un difensore laterale abile a giocare sia a destra che a sinistra.

Il nome ideale potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo Todofichajes.com, il Milan è uno dei club maggiormente interessati al destino di Alvaro Odriozola.

Si tratta di un terzino classe ’95 di proprietà Real Madrid, quest’anno ancora mai utilizzato dal tecnico Zinedine Zidane.

Odriozola, che lo scorso anno era in prestito al Bayern Monaco, è in vendita. La sua partenza potrebbe avvenire già a gennaio, ma più probabile che il Real se ne privi a fine campionato.

Un’operazione da 20 milioni che il Milan potrebbe anche valutare seriamente, visto che l’ex Real Sociedad è calciatore tecnico, tosto e anche molto duttile tatticamente. Non è da escludere anche un ipotesi di prestito.

Non manca la concorrenza per Odriozola: secondo il portale iberico anche Borussia Dortmund, Tottenham e PSG sono sulle sue tracce.