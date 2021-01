Milan-Torino apre il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Le indicazioni per seguire il match in diretta tv e streaming

A un anno di distanza, Milan e Torino tornano ad affrontarsi in Coppa Italia. Nella scorsa edizione, rossoneri e granata si incrociarono nel match a eliminazione diretta dei quarti di finale, vinto dal Milan per 4-2 ai supplementari. Stavolta si gioca per gli ottavi ad appena tre giorni di distanza dalla sfida di campionato di sabato scorso, nella quale i rossoneri si sono imposti 2-0, consolidando il primato in classifica.

Nella conferenza stampa della vigilia, Pioli ha dichiarato che la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante nella stagione in corso. Senza Kjaer non convocato, Musacchio dovrebbe tornare in campo a un anno di distanza. Spazio a Tonali in mediana dopo la botta rimediata nello scontro con Verdi di sabato scorso. Maglia da titolare anche per Diaz e Hauge con Leao (squalificato a Cagliari) al centro dell’attacco. Possibile l’impiego a partita in corsa per Ibrahimovic che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Leggi anche

Milan- Torino, la diretta tv

La Coppa Italia è un’esclusiva della Rai. Per vedere in diretta tv Milan-Torino basta sintonizzarsi su Rai 1 dalle 20.30 con il consueto studio di approfondimento pre gara che precederà il calcio di inizio previsto alle 20.45. Telecronaca affidata a Luca De Capitani con Manuel Pasqual al commento tecnico. A fine partita, commenti e interviste ai protagonisti su Raisport.

La diretta streaming

Chi non può vedere la partita in tv, può usufruire della diretta streaming gratuita offerta da RaiPlay, raggiungibile sul sito omonimo o l’applicazione disponibile negli store digitali dei vari dispositivi mobili. Per seguire Milan-Torino in streaming su RaiPlay basta selezionare dal menù Canali in Diretta, la “finestra” dedicata a Rai 1. Al termine, la partita sarà disponibile anche in replica on demand.