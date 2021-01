Milan-Torino, probabili formazioni: Kalulu e Musacchio titolari

Pioli e Giampaolo faranno alcune variazioni per Milan-Torino di Coppa Italia. Le ultime news sulle probabili formazioni della partita di San Siro.

Dopo essersi affrontati nell’ultima giornata di campionato, Milan e Torino si sfidano nuovamente in Coppa Italia. Stasera a San Siro le due squadre si giocano l’accesso ai Quarti di Finale della competizione.

Stefano Pioli dovrà fare ancora i conti con delle assenze ed è intenzionato a optare per un po’ di turnover. Qualche titolare sarà costretto a schierarlo, però qualcuno potrà riposare in vista della trasferta di lunedì a Cagliari. Anche Marco Giampaolo è intenzionato a cambiare la formazione rispetto a quella vista in campionato.

Leggi anche:

Coppa Italia | Probabili formazioni Milan Torino

Pioli conferma il collaudato modulo 4-2-3-1, ma in porta dà una chance a Ciprian Tatarusanu. Panchina per Gigio Donnarumma. In difesa l’unico titolare a giocare dovrebbe essere Alessio Romagnoli. Il capitano verrà affiancato da Mateo Musacchio, che rimpiazzerà Simon Kjaer e farà la sua prima presenza stagionale.

Sulle fasce agiranno Pierre Kalulu a destra e Diogo Dalot a sinistra. Per l’ex Lione un ritorno nel suo ruolo naturale, dopo diverse apparizioni da difensore centrale. A centrocampo dovrebbero giocare Sandro Tonali e Davide Calabria, con Franck Kessie in panchina per rifiatare. Molto dipenderà dalle condizioni dell’ex Brescia, Pioli valuterà se effettivamente metterlo dall’inizio dopo il problema fisico accusato sabato.

Il tridente sarà lo stesso dell’ultima giornata di campionato. Samu Castillejo, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge agiranno alle spalle di Rafael Leao. L’ex Lille è squalificato per la trasferta di Serie A a Cagliari, quindi in Coppa Italia parte ancora dall’inizio. Zlatan Ibrahimovic non è ancora al 100%, subentrerà nel secondo tempo per giocare almeno 20-30 minuti.

COPPA ITALIA | MILAN TORINO | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali (Kessie); Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer (Izzo), Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Murru; Gojak, Zaza.