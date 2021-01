Jovic ha detto sì | Addio al Real Madrid

Luka Jovic, accostato negli ultimi mesi al Milan, tornerà a vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte

Luka Jovic è davvero pronto a lasciare il Real Madrid. L’attaccante serbo è stato accostato in più di una sessione di calciomercato al Milan ma il suo futuro non sarà in Italia bensì in Germania.

Il calciatore tornerà a vestire la maglia dell’Eintracht Francoforte, sperando in un rilancio dopo i mesi complicati nella Capitale spagnola, dove non è mai riuscito ad ambientarsi.

Prestito di 6 mesi

Il centravanti – come riporta ‘Calciomercato.it‘ – ha detto si a tedeschi. Attende il via libera del Real per legarsi al club fino al 30 giugno ed è pronto ad affiancare l’ex Milan André Silva.

Il trasferimento in Germania di Jovic è un’ulteriore conferma che in casa rossonera, l’attaccante non è più una priorità.

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e l’ottimo apporto fornito da Leao in questi mesi d’altronde non lasciano più dubbi.