LIVE – Milan-Torino 0-0, risultato in tempo reale: fuori Ibra, entra Calhanoglu

Diretta live di Milan-Torino | Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2020/2021.

Milan-Torino: cronaca secondo tempo

50′ – Gran palla di Brahim Diaz per Leao, che trova Milinkovic-Savic bravissimo a respingere il suo tiro quasi a botta sicura.

48′ – Leao entra in area e calcia col destro, ma Milinkovic-Savic blocca facilmente.

47′ – Ammonito Zaza per aver travolto fallosamente Romagnoli.

46′ – Secondo tempo iniziato! Fuori Ibra e Castillejo, dentro Calhanoglu e Hauge.

Milan-Torino: cronaca primo tempo

45′ – PRIMO TEMPO FINITO! Milan-Torino 0-0 a San Siro. Il match si è infiammato nell’ultima parte, dopo un avvio senza emozioni.

45′ – Bremer bravo a chiudere su Leao in area. Mentre il portoghese stava calciando, il difensore granata è intervenuto in maniera decisiva.

42′ – Ottimo recupero di Kalulu sul contropiede di Gojak.

38′ – Bravissimo Tatarusanu a respingere un tiro pericoloso di Gojak col sinistro.

35′ – Il Milan prova ad aumentare il ritmo e a chiudere il Torino nella sua metà campo.

30′ – Occasione per Ibrahimovic, che scatta bene sul filo del fuorigioco ma col destro al volo calcia alto da posizione favorevole. Poteva sfruttare meglio la chance.

29′ – Cartellino giallo anche a Linetty per netto fallo su Brahim Diaz, che lo aveva praticamente saltato a centrocampo.

28′ – Conclusione al volo da fuori area di Calabria, ma Milinkovic-Savic blocca senza affanni.

27′ – Ammonito Rincon per fallo evidente su Calabria.

25′ – Ripartenza del Torino conclusa col destro da Zaza, parata facile di Tatarusanu.

25′ – Il Milan chiede rigore per presunto fallo su Brahim Diaz dopo una sponda di Ibrahimovic.

22′ – Musacchio attento di testa a respingere un cross insidioso del Toro.

18′ – La partita non si infiamma ancora. Nessuna emozione, anche se i ritmi sono discreti.

13′ – Rincon cerca il tiro al volo col destro da fuori area, palla altissima sopra la traversa.

8′ – Zaza ci prova col sinistro dalla distanza, pallone che termina lentamente fuori.

5′ – Milan aggressivo, molto pressing nella metà campo avversaria.

2′ – Castillejo cerca Ibrahimovic con un cross profondo, ma Milinkovic-Savic anticipa lo svedese.

1′ – L’arbitro Valeri ha fischiato l’inizio del match!

Dopo lo scontro avvenuto in Serie A, Milan e Torino si trovano di fronte anche negli Ottavi di Coppa Italia. Le due squadre si sfidano nuovamente a San Siro.

Nella partiti di sabato scorso i rossoneri hanno avuto la meglio vincendo con il risultato finale di 2-0. Ovviamente i ragazzi di Marco Giampaolo proveranno a prendersi la rivincita, però il gruppo guidato da Stefano Pioli è motivato a guadagnarsi la qualificazione ai Quarti. Chi passa affronta la vincitrice di Fiorentina-Inter.

Pioli recupera Tonali e Diaz, riposa Kjaer

Dalla partita Milan-Torino di campionato alcuni giocatori rossoneri erano usciti dal campo acciaccati. Su tutti Sandro Tonali, che aveva subito un involontario calcio al polpaccio da Simone Verdi ed era stato costretto a lasciare il campo.

L’ex Brescia ha recuperato, così come Brahim Diaz. Problemino a una caviglia per lo spagnolo, che è a disposizione per la Coppa Italia. È stato lasciato a riposo, invece, Simon Kjaer. L’allenatore preferisce preservarlo in vista della trasferta di lunedì a Cagliari. Giocherà Mateo Musacchio al centro della difesa.

Coppa Italia, Milan-Torino: formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, G. Donnarumma; Conti, Hernández, Michelis; Çalhanoğlu, Di Gesù, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer; Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincón, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. A disp.: Rosati, Ujkani; Lyanco, Izzo, Murru, Rodríguez, Singo; Baselli, Lukić; Belotti, Verdi. All.: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma