Milan, futuro Zaccagni: l’annuncio del Verona

Mattia Zaccagni è pronto a lasciare il Verona al termine della stagione. Le parole del presidente dei gialloblu sul suo futuro

Mattia Zaccagni lascerà il Verona al termine della stagione. Il fantasista italiano è una delle sorprese della squadra di Juric, con quattro gol e ben sei assist.

Il giocatore – convocato in Nazionale anche da Roberto Mancini – è finito anche nel mirino del Milan ma nel suo futuro sembra esserci il Napoli.

Le parole di Setti

La trattativa dovrebbe andare in porto in estate per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Non parla di cifre ma ad ammettere i contatti con gli azzurri è il presidente del Verona, Maurizio Setti ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri, ma non faremo nulla fino a giugno. La decisione è già presa, a gennaio Zaccagni non si muove da Verona”.