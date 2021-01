Futuro Dalot | Milan, serve altro per il riscatto!

Diogo Dalot non convince in pieno. E’ un jolly per Pioli ma per il riscatto serve una crescita importante

Il futuro di Diogo Dalot è tutto da scrivere. Il terzino portoghese è sbarcato a Milano, nell’ultima sessione di calciomercato, con la formula del prestito secco. Un’occasione che Maldini e Massara hanno voluto cogliere al volo per rimpolpare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il calciatore, di proprietà del Manchester United, si sta rivelando un vero e proprio jolly, da impiegare sia a destra che a sinistra. Le sue prestazioni – a parte il match di andata contro lo Sparta Praga – non sono state esaltanti, mostrando grande fatica soprattutto in fase difensiva. E’ successo anche ieri: meglio quando il Milan spingeva, meno dietro, anche con la gestione della palla.

Futuro in dubbio

Il Milan crede nella sua crescita ma potrà essere riscattato solo alle giuste cifre (impossibile a 20 milioni di euro come si diceva qualche settimana fa).

Le priorità sono altre: a destra Davide Calabria è insostituibile e Kalulu ha dimostrato di poterlo sostituire bene, forse meglio del portoghese. A sinistra non c’è un’alternativa a Theo Hernandez ma in estate si potrebbe decidere di puntare su un mancino puro.

Serve una crescita convincente in queste mesi per spingere il Milan a puntare davvero su di lui.