Rinnovo Calhanoglu | Milan, giornata chiave

Attesa per il nuovo summit tra l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, e la dirigenza del Milan per il rinnovo

Hakan Calhanoglu è risultato anche ieri sera decisivo. Il numero dieci del Milan ha calciato l’ultimo rigore, segnandolo, che ha portato la squadra ai quarti di finale di Coppa Italia.

Ancora una serata importante dunque per il turco, sempre più determinante per i rossoneri. Il suo futuro, però, continua ad essere tutto da scrivere: il rinnovo non è ancora arrivato ma oggi potrebbe essere la giornata della svolta.

Incontro con l’agente

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha confermato il summit tra l’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, e la dirigenza del Milan per il rinnovo del contratto.

Dopo l’incontro positivo, prima di Natale, la speranza è che ci sia finalmente la fumata bianca. Servirà ridurre ancora un po’ la distanza tra domanda e offerta ma la trattativa potrebbe chiudersi a 4/4,5 milioni di euro con i bonus.