Ibrahimovic a Sanremo – Amadeus: “Lo affiderò a Fiorello”

Tra meno di un mese vedremo Zlatan Ibrahimovic ospite al festival di Sanremo. Amadeus ha parlato di lui ai microfoni di RTL

La notizia della vicina presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo si è mescolata, nei giorni passati, alle notizie riguardanti il calciomercato. È non è una novità scoprire che la prima abbia riscosso più attenzione delle seconde.

Sicuramente, Ibra è un personaggio curioso, dal carattere particolare; ed oltre al suo risaputo atteggiamento da duro, possiede anche una grande ironia e stravaganza. Non a casa è stato invitato come ospite per le cinque serate del Festival di Sanremo. In tantissimi sono già curiosi di vedere l’attaccante rossonero nelle vesti di personaggio dello spettacolo.

A parlare di lui è stato Amadeus, il noto presentatore del Festival della Canzone Italiana. Ai microfoni di RTL 102.5, il personaggio RAI ha espresso belle dichiarazioni riguardanti Ibra e ha anticipato anche qualche piccolo retroscena in vista di Sanremo.

Ecco le parole di Amadeus: “Non sappiamo cosa farà di preciso. So che è un personaggio fantastico e a me piace proporre delle cose che sono imprevedibili, come è successo con Fiorello l’anno scorso. Probabilmente lo affiderò a Fiore, che mi ha già anticipato ‘ho delle idee su Ibrahimovic… ma non te le dirò’. Ibra è un personaggio incredibile con un enorme carisma. È trasversale, è uno di quei personaggi che non appartengono ad una sola quadra, ma al calcio mondiale ed è anche molto divertente“.