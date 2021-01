Mandzukic al Milan, Maldini può chiudere: i dettagli

Maldini pensa a Mandzukic per rinforzare l’attacco. Ci sono stati contatti con l’ex giocatore di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus.

A sorpresa è spuntato il nome di Mario Mandzukic nelle cronache di calciomercato riguardanti il Milan. Sembrava che il club non dovesse prendere una nuova punta, ma forse c’è stato un cambio di piano.

Oggi sia La Gazzetta dello Sport che Tuttosport confermano che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando al centravanti croato. Sarebbe un’operazione a parametro zero, dato che l’ex Juventus è svincolato da inizio luglio dopo la fine della sua esperienza in Qatar con l’Al Duhail.

Calciomercato Milan, colpo Mandzukic per l’attacco?

Tuttosport spiega che il Milan aveva pensato a lui come alternativa a Zlatan Ibrahimovic oltre un anno fa. Poi il ritorno del bomber svedese si è concretizzato e, di conseguenza, Mandzukic non era approdato a Milanello.

Ma in queste settimane sono ripresi i contatti tra la dirigenza rossonera e l’attaccante croato, che si sta allenando tutti i giorni per farsi trovare pronto per una nuova avventura calcistica. Vuole rimettersi in gioco e dimostrare che anche a 34 anni (35 a maggio) può dare un contributo importante.

Ci sarebbe stato un contatto diretto tra Maldini e Mandzukic, dal quale è emerso gradimento reciproco. Secondo il quotidiano sportivo piemontese, nella giornata di oggi possono esserci importanti sviluppi su questa pista. Può già essere un giorno chiave per chiudere l’affare.

L’ex di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus è pronto ad accettare un contratto di sei mesi con un ingaggio relativamente basso. Vedremo se l’operazione effettivamente si concretizzerà. Sicuramente il cambio di rotta del Milan sul “vice Ibrahimovic” in parte sorprende, perché la società sembrava certa di puntare sugli attaccanti già in organico.