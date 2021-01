Sky – Calciomercato Milan, accelerata per Tomori: le ultime sul difensore

Il Milan sta spingendo per acquistare dal Chelsea Tomori. Ecco le richieste del club inglese per liberare il difensore

Dopo l’acquisto di Meite, atteso a Milano per svolgere domani le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto, il Milan ora punta al difensore centrale. L’infortunio di Simakan ha spinto i rossoneri a guardarsi altrove: il nome in pole adesso, come raccontato nelle ultime ore, è quello di Tomori.

Il centrale del Chelsea piace parecchio a Massara, che l’avrebbe voluto portare a Roma, e il Milan avrebbe accelerato per chiudere il prima possibile.

Leggi anche:

Il prezzo fatto dal Chelsea

Gli inglese hanno manifestato la volontà di puntare su Tomori in futuro anche per questo vorrebbe cederlo solo in prestito con un diritto di riscatto alto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea per il suo giocatore chiede ben 30 milioni di euro. I rossoneri sono a lavoro per abbassare il prezzo.