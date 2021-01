Calciomercato Milan – Simakan, dalla Francia: “Ecco la richiesta di Maldini”

Telefoot, testata francese, scrive che il Milan ha abbandonato la pista Simakan per l’immediato, ma è ancora interessata al calciatore. Ecco cosa ha chiesto Maldini.

Mohamed Simakan non sarà un calciatore del Milan in questa stagione, ma Paolo Maldini non molla il giovane francese. Simone Rovera, cronista di Telefoot, lancia importanti indiscrezioni sullo sviluppo della trattativa per il difensore.

Il Milan, visti i due mesi di infortunio del centrale, ha deciso di non acquistarlo subito ma di attendere il finale di stagione, tuttavia lo Strasburgo potrebbe comunque cedere il difensore ad altre contendenti.

Le ultime su Simakan

Rovera, sul suo profilo Twitter, ha raccontato ogni dettaglio della trattativa. Milan e Strasburgo avevano praticamente chiuso l’accordo prima dell’infortunio del calciatore. Lo stop del difensore ha fatto tirare indietro i rossoneri, che hanno scelto di virare su un calciatore pronto per questa stagione.

Il Milan ha chiesto ai francesi di ridiscutere dell’acquisto del classe 2000 a luglio, quando il ragazzo sarà di nuovo arruolabile, tuttavia lo Strasburgo sarebbe pronto a cedere subito il ragazzo. I francesi sono in fase di trattativa avanzata con il Lipsia per la cessione immediata e in queste ore si registra anche un inserimento del Borussia Dortmund.