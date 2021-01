Mandzukic al Milan, tifosi scatenati sui social: meme e post ironici

Mario Mandzukic al Milan è ormai più di un’indiscrezione di calciomercato. Una trattativa commentata anche sui social dove non manca l’ironia

Dal momento in cui il nome di Mario Mandzukic è stato accostato con sempre maggiore insistenza al Milan, i tifosi rossoneri e non solo si sono divisi nei giudizi sul possibile colpo di mercato. C’era da aspettarselo. A chi sogna il ritorno in Serie A dell’ex Juventus e la possibile coppia d’attacco tutta grinta, muscoli e prepotenza con Ibrahimovic si contrappongono coloro che ritengono azzardato puntare, seppur per metà stagione, su un calciatore svincolato, fermo oramai da quasi un anno e la cui tenuta fisica è ancora tutta da verificare.

I social ancora una volta si sono dimostrati il palcoscenico ideale per lo scontro tra le opposte fazioni. Su Twitter in particolare, oltre ai post di commento sulla vicenda, sono spuntate vignette e meme che, al di là di come la si pensi, strappano sempre una risata in chi ci si imbatte.

Leggi anche

Mandzukic, i meme su Twitter

L’eventuale coppia d’attacco con Ibrahimovic è uno dei temi più gettonati nella fantasia degli utenti di Twitter che ironizzano sui possibili “danni” che i due potrebbero provocare insieme nelle aree di rigore avversarie

#Ibra e #Mandzukic insieme e l’area della squadra avversaria diventa più o meno così pic.twitter.com/YqSGjzrInc — Matteo Di Bonaventura (@MatteDibo) January 14, 2021

Ibra,

Rebic

e #Mandzukic …🤔

Per le difese avversarie

è obbligatorio

il giubbotto anti proiettile! pic.twitter.com/luiznEtreI — Baronpower (@Baronpower3) January 14, 2021

Non poteva mancare poi l’ironia nei confronti della Juventus. Negli anni in bianconero, infatti, Mandzukic è stato un autentico idolo per la tifoseria che, di certo, non gradirà l’eventuale passaggio ai rivali milanisti.

Abbiamo fatto la coreografia a lui e non a Cristiano e Dybala.#mandzukic pic.twitter.com/kUFzhxhK1v — Fritto Misto positivo (@frittomisto_) January 13, 2021

Con il mercato dell’Inter fermo e una situazione societaria in evoluzione, tra i meme spunta anche Piero Ausilio

A proposito di Inter, spunta anche un parallelo tra Mandzukic ed Eder, quest’ultimo accostato proprio ai nerazzurri in vista di un possibile ritorno

L’età avanzata e la possibile forma precaria di Mandzukic sono un altro dei temi più ironici

Di seguito eccovi un’altra carrellata