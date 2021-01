La Champions League torna su Mediaset: 104 match in streaming

L’indiscrezione è degli ultimi minuti. La Mediaset di Berlusconi avrebbe acquistato un pacchetto di 104 partite di Champions League per il triennio 2021-24

I diritti tv di Serie A e Champions League sono stati argomento chiave nelle ultime ore. Se il colosso Amazon si appresta ad entrare nel mondo della Serie A, la Mediaset di Berlusconi mette a segno un colpo da Champions League.

L’emittente televisiva italiana è vicina all’acquisizione di 104 partite della più importante competizione europea, da trasmettere nei prossimi tre anni. Una notizia molto importante, che rappresenta, in ottica futura, un notevole aumento degli introiti per Mediaset.

La novità vera e propria, è che il Biscione andrebbe a trasmettere i match di Champions League in streaming. La piattaforma da utilizzare non è ancora stata definita; molti parlano di Mediaset Play o Infinity, ma la società potrebbe addirittura crearne una nuova ad hoc.

In questo modo, Mediaset potrebbe dare forma ad una campagna abbonamenti con costi più contenuti. L’affare non è ancora stato formalizzato, ma a breve dovrebbe esserlo. Un dettaglio importante riguarda il fatto che le 104 partite di Champions acquisite da Mediaset, si andrebbero ad aggiungere alle 17 che già l’emittente trasmette in chiaro in tv, compresa la finale della competizione in questione.