Addio Milan, dalla Spagna: sceglie il Barcellona

Dalla Spagna rilanciano la notizia di un possibile approdo di Diogo Dalot al Barcellona, preferito al Milan

Stagione fin qui altalenante per Diogo Dalot. Dopo una prova più che convincente contro lo Sparta Praga a San Siro, ne sono arrivate altre con tanti svarioni in fase difensiva. Nell’ultima gara, in Coppa Italia, contro il Torino, l’ex Manchester United è apparso in crescita.

Stasera quasi certamente avrà ancora una maglia da titolare vista la defezione di Theo Hernandez. Una sorta di prova del nove per Dalot, che nel frattempo continua ad essere seguito con interesse dal Barcellona.

Conferme dalla Spagna

In Spagna, TodoFichajes rilancia l’ipotesi blaugrana per il calciatore portoghese. Il portale sostiene che gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro per convincere il Manchester United.

Anche il Milan – si legge – vorrebbe continuare a puntare sul calciatore ma Dalot preferirebbe un approdo al Barcellona.