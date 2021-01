Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: “Piace Junior Firpo, colpo difficile”

Il Milan sta pensando di mettere a segno un quarto colpo. L’idea è quella di acquistare un vice Theo Hernandez. La pista Junior Firpo non decolla

Prima del calcio d’inizio di Cagliari-Milan, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato, confermando l’immediato acquisto di Tomori, pronto a sbarcare a Milano entro mercoledì.

Il giocatore lascerà il Chelsea in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Sarà così il canadese il terzo colpo di mercato dopo Meité, già ufficiale, e Mandzukic, che lo sarà domani.

Non è finita qui. Il Milan potrebbe mettere a segno anche un quarto colpo. Anche il noto giornalista conferma l’interesse per Junior Firpo, come possibile vice Theo Hernandez: “E’ confermato l’interesse su Junior Firpo – afferma – ma il calciatore ha dubbi se lasciare il Barcellona per fare il vice di Theo Hernandez. In più c’è la difficoltà del Barça chiamato a trovare un sostituto. Si, è un’opportunità ma difficile”.