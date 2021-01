Conti al Parma | fumata bianca in arrivo: le ultime

Andrea Conti si appresta a lasciare il Milan per diventare un nuovo giocatore del Parma. Ultimi dettagli prima della fumata bianca

Ultima volta in rossonero per Andrea Conti. Il terzino, volato in Sardegna con il resto della squadra, per la partita contro il Cagliari, sarà presto un nuovo giocatore del Parma. I gialloblu e il Milan hanno di fatto trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7/8 milioni di euro.

Il calciatore si appresta dunque a mettersi a disposizione di D’Aversa, in un Parma che è pronto a cambiare pelle con l’arrivo anche di Benatia.

Firme in arrivo

Come detto, la trattativa per l’approdo di Conti in gialloblu vede il traguardo finale. Mancano gli ultimi dettagli e poi arriverà la fumata bianca.

Domani, come riporta Calciomercato.it, l’entourage del calciatore sarà a Milano, verosimilmente per incontrare la società rossonera per sistemare gli ultimi dettagli. Poi Conti sarà finalmente un nuovo giocatore del Parma