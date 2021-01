Calciomercato Milan – Colpo in estate in difesa | 30 milioni!

Il calciomercato rossonero è attivo anche in ottica futura. La dirigenza del Milan sta seguendo un giovane difensore dell’Ajax: un ottimo prospetto

Maldini e Massara stanno conducendo un ottimo calciomercato. Dopo gli acquisti di Meitè e Mandzukic, si aspetta soltanto l’ufficialità dell’acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Il difensore inglese dovrebbe arrivare in prestito per sei mesi, con un eventuale diritto di riscatto per l’estate.

Un rinforzo per la retroguardia rossonera era stato pronosticato come il primo acquisto della società, ma questo si sta facendo attendere. La dirigenza meneghina, oltre a lavorare per l’attuale sessione di calciomercato, si sta muovendo anche in ottica futura.

Nella lista dei desideri per l’estate, oltre all’acquisto di un esterno d’attacco, compare anche un difensore centrale; soprattutto se Fikayo Tomori non dovesse soddisfare le aspettative del Milan. Un nome in particolare figura sul taccuino della dirigenza rossonera in vista dell’estate.

Dall’Ajax il difensore per la retroguardia rossonera

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, il Milan sta seguendo Lisandro Martinez, difensore centrale dell’Ajax. Si tratta di un ottimo prospetto, molto duttile e giovane. Lisandro ha 23 anni, classe 1998, ed oltre ad essere un ottimo difensore centrale, sa adattarsi anche a terzino sinistro e mediano di centrocampo.

L’argentino, originario di Gualeguay, ha totalizzato 10 presenze in stagione con l’Ajax, mettendo a segno anche 2 reti. La sua valutazione si aggira attorno ai 25\30 mln di euro. Un profilo molto simile a quello di Tomori, ma con l’inglese dotato di minor flessibilità.

Il Milan, certamente, non è disposto ad investire una tale cifra nel presente, ma in estate la situazione potrebbe essere nettamente diversa. Molto dipende dal raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali e dagli introiti che questi potrebbero generare.