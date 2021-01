Milan Pulse, il nuovo font moderno e innovativo targato Dixon Baxi

La società rossonera ha depositato nel 2020 un nuovo font per il marchio AC Milan nel territorio europeo. Il suo nome è Milan Pulse ed è stato sviluppato con Dixon Baxi

Secondo quanto raccolto e riportato dal sito calcioefinanza.it, il Milan ha depositato nel luglio del 2020 un nuovo font per il marchio AC Milan da diffondere nel territorio dell’Unione Europea.

Tale registrazione sarà valida sino al 2030, e il nuovo font porta il nome di Milan Pulse. Tale carattere è già utilizzato dalla società nello sviluppo dei video di presentazione dei nuovi acquisti, ad esempio; o ancora, nella creazione delle clip che riportano l’11 titolare schierato da Pioli per i match dei rossoneri.

Il moderno ed innovativo font è stato sviluppato in un’ottica di rebranding, in collaborazione con l’agenzia inglese Dixon Baxi. Milan Pulse non ha comunque sostituto il font originale Milan Type, al contrario: il primo, innovativo, viene utilizzato in alternanza con il secondo. Possiamo considerare Milan Pulse un font secondario, più che altro impiegato per le attività digital della società rossonera.