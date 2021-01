Papu Gomez, l’ex compagno: “Perfetto per il Milan”

Nicolas Spolli è stato intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. L’ex difensore ha affermato che il Milan è la destinazione perfetta per Gomez

Nicolas Spolli ha ormai abbandonato la carriera di calciatore per dedicarsi allo scouting. L’ex difensore di Roma e Genoa è stato intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, in veste di talent scout. Dopo aver terminato la stagione passata con la maglia del Crotone, l’argentino ha cambiato mestiere e adesso lavora per la Quan Sport.

Leggi anche:

Nelle dichiarazioni rilasciate a TuttoMercatoWeb, l’ormai talent scout ha affermato che il Papu Gomez sarebbe un giocatore perfetto per il Milan. Conosciamo bene gli screzi nati tra il Papu e l’Atalanta: situazione che lo vede vicinissimo all’addio alla Dea in questa sessione di calciomercato. Ecco, quindi la dichiarazione di Spolli su Gomez, suo ex compagno al Catania: