Calciomercato Milan – Tomori, perchè sta tardando l’arrivo | Le news

Fikayo Tomori è atteso a Milano in settimana. Il difensore si sta facendo desiderare, ma ci sono delle motivazione alla base del ritardo

Fikayo Tomori dovrebbe essere il terzo colpo di mercato per i rossoneri. Il difensore di origini inglesi è atteso in Italia dall’inizio della settimana. Milan e Chelsea sembrano aver trovato l’accordo totale per l’acquisizione\cessione di Tomori: prestito di sei mesi con diritto di riscatto in favore dei rossoneri per l’estate.

Eppure l’arrivo del difensore inglese a Milano si sta facendo attendere. A rivelare il perchè del ritardo è stato Luca Marchetti, esperto di calciomercato, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del giornalista in merito all’attesa di Tomori:

“Il Milan vorrebbe averlo a disposizione per la partita con l’Atalanta. La società vorrebbe far fare le visite mediche a Tomori venerdì, per poi averlo a disposizione sabato. Ci sono dei piccoli ritardi legati al fatto che il Chelsea ha giocato ieri sera. Il ragazzo è inoltre extracomunitario e ci sono piccole pratiche burocratiche da risolvere. Con il Covid gli spostamenti non sono semplici come tempo fa. Tutto questo sta portando a dei piccoli ritardi che però in assoluto non creano nessun problema all’interno dell’operazione verrà fatta lo stesso”.