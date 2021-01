Mandzukic al Milan, foto e video: il dietro alla quinte

Il Milan ha presentato Mario Mandzukic sui suoi social con un video carico di adrenalina e colori. Ecco il dietro le quinte.

Sguardo feroce con alle sue spalle una tigre, palleggi tra luci e la maglia numero 9 sulle spalle: il Milan ha presentato così Mario Mandzukic. L’ariete croato si è prestato alla campagna social rossonera, e il club ha mostrato su Twitter il dietro le quinte che ha coinvolto il calciatore.

Sicuramente più ad agio con la palla ai piedi, Mandzukic posato per le foto di rito, video per i social e coreografie che il club cura per gol e l’elenco delle formazioni, che il club pubblica con dei video prima delle gare.

Leggi anche:

Il backstage

Dall’arrivo a Casa Milan fino alle foto di rito, Mario Mandzukic non vede l’ora di tornare a calcare i campi della Serie A. Il Milan, come da tradizione, ha sottoposto il nuovo arrivato a una lunga sessione di foto e video.

Il croato, in un primo video dice in inglese di non sorridere al fotografo che aveva mosso tale richiesta, salvo poi essere sorpreso sorridente in uno scatto non ufficiale.

Ecco il post rossonero su Twitter: