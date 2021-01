Milan-Atalanta, Pioli sorride | Kjaer ci sarà!

Dopo la paura di lunedì, quando Kjaer non è rientrato per la ripresa, mister Pioli può sorridere per la sua presenza in Milan-Atalanta.

L’infermeria di Milanello è colma, e quando Simon Kjaer è rimasto nello spogliatoio della Sardegna Arena sono partiti gli scongiuri del tifo rossonero, specie per l’assenza di Romagnoli per squalifica. Già nel dopo gara Pioli aveva dato segnali confortanti, parlando di un problema cronico alla schiena.

Una lombosciatalgia con cui Kjaer convive da alcune settimane, e che lo ha portato a non rischiare nella trasferta di Cagliari, al netto dell’ammonizione della prima frazione di Romagnoli, che ha portato Pioli a non rischiare anche il danese.

Chi al fianco di Kjaer contro l’Atalanta?

Scongiurati problemi seri per Simon Kjaer, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, resta da decidere il suo partner. Anche in caso di arrivo in settimana di Tomori difficilmente verrebbe rischiato un nuovo innesto in una gara delicata come quella contro i bergamaschi.

Il candidato maggiore resta Pierre Kalulu, che anche a Cagliari ha mostrato affidabilità da difensore centrale, essendo l’indiziato numero uno a partire titolare.