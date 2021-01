Milan, non solo Junior Firpo: le altre idee per la fascia sinistra

Il Milan spera di prendere Junior Firpo dal Barcellona, ma valuta anche altri profili. Maldini e Massara hanno in lista diversi nomi stranieri.

Un Milan più attivo del previsto in questa sessione invernale del calciomercato. Si pensava che la dirigenza avrebbe fatto al massimo un paio di colpi, invece vuole calare il poker.

Presi un mediano (Meite) e un attaccante (Mandzukic), adesso Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono chiudere per il centrale difensivo Tomori e poi concentrarsi su un nuovo terzino sinistro. Le idee non mancano al management sportivo rossonero.

Il nome forte per il ruolo di vice Theo Hernandez è quello di Junior Firpo. I contatti con il Barcellona e l’entourage del giocatore sono in corso. Bisogna trovare l’accordo sulle cifre dell’operazione (prestito oneroso con diritto di riscatto) e anche convincere l’ex Betis, che è già riserva in Catalogna e lo sarebbe pure a Milano.

Ovviamente la dirigenza rossonera valuta anche altre piste per la corsia mancina. Il quotidiano Tuttosport conferma che vengono presi in considerazione pure Matias Viña del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona e Jordan Amavi del Marsiglia.

Di questi quattro, quello più facile da prendere è forse Amavi dato che il suo contratto va in scadenza a fine giugno 2021. Ma l’ex Aston Villa è anche alle prese con un infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori da dicembre e quindi non sarebbe subito pronto a giocare.