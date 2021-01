Milan, Tomori ha firmato il contratto | Le news

Fikayo Tomori è un nuovo calciatore del Milan. Il difensore ha da poco firmato il contratto che lo lega ai rossoneri per sei mesi

Fikayo Tomori vestirà la maglia rossonera sicuramente per i prossimi sei mesi. Il difensore inglese ha da poco firmato il contratto a Casa Milan, in compagnia della dirigenza rossonera. Come affermato da Fabrizio Romano, l’affare col Chelsea prevede un prestito di sei mesi con un eventuale diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 25 mln di euro:

Leggi anche:

Fikayo Tomori has signed his contract as new AC Milan player after medicals completed today afternoon in Milano. Chelsea will receive £25m only *if* AC Milan will decide to sign him on a permanent deal next summer. 🔴✍🏻 #ACMilan #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021