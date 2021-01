Theo Hernandez miglior calciatore AIC nel mese di dicembre

L’AIC, associazione italiana calciatori, ha premiato Theo Hernandez come miglior calciatore di dicembre.

Il Milan ha annunciato il riconoscimento su Twitter, con tanto di foto di Maldini che premia il proprio giocatore con la targa celebrativa. Per i rossoneri è il secondo riconoscimento ufficiale dopo che Hakan Calhanoglu è stato premiato come miglior giocatore della Serie A, premio conferito dalla stessa Lega Calcio.

I numeri di Theo Hernandez

Una resa eccellente quella di Theo Hernandez, che in 15 presenze ha registrato 4 gol e 3 assist. Nel mese di dicembre il suo apporto è stato vitale, grazie alla doppietta al Parma e al gol vittoria a tempo scaduto contro la Lazio.

Il terzino, dopo la paura per la falsa positività, è pronto a riprendere il suo posto in campo per migliorare le sue staistiche.