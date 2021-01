Milan-Atalanta è il big match della 19.a giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Le indicazioni per vederlo in diretta in tv e in streaming

Avrebbe meritato il tutto esaurito a San Siro, il match tra Milan e Atalanta, attese sabato 23 gennaio, alle 18, dal confronto valido per la 19.a giornata di Serie A. Punti importantissimi in palio. I rossoneri puntano a consolidare il primo posto in classifica e a mantenere l’Inter, impegnata in contemporanea con l’Udinese, a tre punti di distanza. Basta un punto a Ibra e compagni per conquistare il simbolico titolo di campione d’inverno. L’Atalanta, dal canto suo, dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Udinese, non può permettersi ulteriori passi falsi per non perdere le distanze dalle prime posizioni, considerando anche il difficile impegno della prossima settimana contro la Lazio.

Milan-Atalanta in diretta tv

Milan-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Gli abbonati per vederla in diretta tv possono sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252 su satellite. Sul digitale terrestre, invece, diretta sui canali 483 e 473 rispettivamente in HD e SD. La telecronaca del match sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi con Peppe Di Stefano e Massimiliano Nebuloni in collegamento da bordo campo. Come di consueto ampio pre e post partita nello studio condotto da Paolo Cattaneo con gli highlights e le interviste ai protagonisti.

La diretta streaming

Gli abbonati a Sky possono seguire in diretta streaming Milan-Atalanta tramite SkyGo, se è l’opzione è presente nel proprio pacchetto di abbonamento. Chi non è abbonato a Sky può acquistare Milan-Atalanta su Now TV, la piattaforma streaming di proprietà di Sky, raggiungibile sul sito omonimo, che consente di accedere alla visione degli eventi tramite l’acquisto dell’apposito ticket. Per farlo occorre registrarsi a NowTv e disporre di un metodo di pagamento valido oltreché di una connessione performante. NowTV, oltre ai singoli eventi, permette anche l’acquisto di pacchetti di abbonamenti.